Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a anunțat, sambata, transferul mijlocașului Alexandru Chipciu (30 de ani), care a evoluat ultima oara pentru belgienii de la Anderlecht. Internaționalul roman s-a alaturat lotului condus de Dan Petrescu in cantonamentul din Spania.

- Alexandru Chipciu (30 de ani) a fost prezentat la CFR Cluj și deja s-a alaturat echipei lui Dan Petrescu in cantonamentul din Spania. Chipciu, venit gratis de la Anderlecht, a oferit primele declarații pentru site-ul oficial al clujenilor. „Ma simt destul de motivat. Am fost și emoționat cand am interacționat…

- Alexandru Chipciu (30 de ani) a ajuns in aceasta seara in cantonamentul campioanei CFR Cluj pentru a stabili ultimele detalii și pentru a semna contractul. Agentul Giovanni Becali a dezvaluit cum a profitat CFR Cluj de indoiala patronului lui Marius Șumudica și cați bani va caștiga internaționalul roman…

- Billel Omrani, 26 de ani, nu este lasat de CFR Cluj sa plece in strainatate, chiar daca este dorit in Premier League, de Sheffield United. Bogdan Mara, directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, a declarat ca Billel Omrani și Damjan Djokovic au avut oferte, dar niciunul nu va pleca. Omrani a fost…

- Dan Petrescu (52 de ani) este, fara indoiala, antrenorul momentului in fotbalul romanesc. Cu “Bursucul” pe banca, CFR Cluj domina intrecerea interna, iar pe plan international este calificata in primavera Europa League. In acest context, tehnicianul este asaltat cu oferte care de care mai tentante.

- Mirel Radoi va fi noul antrenor al nationalei Romaniei, dupa ce Cosmin Contra si-a dat demisia in contextul celor doua infrangeri cu Suedia si Spania din grupele pentru Euro 2020.Dupa demisia lui Contra, pe lista Federatiei Romane de Fotbal (FRF) s-au aflat mai multi antrenori, printre care Dan Petrescu,…

- Eugen Trica, 43 de ani, antrenorul lui FC U Craiova 1948, și-a expus parerea cu privire la postul vacant de selecționer al naționalei Romaniei. Fostul jucator al Craiovei și al Stelei exclude varianta Mirel Radoi, cea susținuta de numeroși fani ai naționalei, și refuza și ideea ca Dan Petrescu sa antreneze…

- Dan Petrescu (51 de ani) o poate parasi pe CFR Cluj in aceasta iarna, fiind ofertat de catre echipe din strainatate. De asemenea, acesta este privit ca inlocuitorul potrivit pentru Cosmin Contra (43 de ani) la echipa naționala. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala.…