- Societatea de transport public deschide de luni opt noi puncte de vanzare a titlurilor de calatorie și reincarcare a abonamentelor pe malul Begai. Un al noualea chioșc este in curs de amenajare, in zona Podului Ștefan cel Mare.

- Incepand de luni, 2 august, Societatea de Transport Public Timisoara va pune la dispozitia calatorilor noi puncte de vanzare a titlurilor de calatorie si reincarcare a abonamentelor. Acestea sunt amplasate pe malul Canalului Bega si vor functiona in intervalul orar 7 – 15. Din cele noua puncte de vanzare,…

- Polițiștii locali din Timișoara care patruleaza cu bicicletele pe malurile Begai, de la finalul lunii mai, au dat pana acum 67 de amenzi. Cele mai multe au fost pentru consumul de alcool in spațiul public, pe malurile Canalului Bega, dar au fost aplicate amenzi și pentru aruncarea de deșeuri pe spațiul…

- Timișorenii care merg la pescuit pe malurile Begai se plang ca trebuie sa tunda singuri iarba in locul in care iși executa activitatea pentru a nu se umple de capușe. Spun ca nici macar nu pot folosi toaletele de pe malul canalului, pentru ca acestea sunt in continuare inchise.

- In cursul anului 2020, SC URBIS a inregistrat un profit brut in valoare de 833.566 lei, compus din: Profit rezonabil din activitatea de transport 1.074.929 lei profit din alte activitați 126.421 lei ajustari pentru deprecierea creanțelor de la bugetele locale -367.784 lei Veniturile totale realizate…

- Zeci de voluntari de la Poliția Locala, Primaria Timișoara, RETIM, Direcția Apelor Banat, ADID Timiș, Brantner, Lets Do It Romania, dar și locuitori ai Timișoarei au luat parte, sambata, la acțiunea de ecologizare a malurilor și luciului de apa ale Canalului Bega. Astfel, peste 60 de persoane au strans…

- Traseul pe care va circula linia 7 de tramvai din Timișoara va circula pe un nou traseu, adaptat. Modificarea a fost facuta la solicitarea Asociației Metropolitane de Transport Timișoara facuta Societații Metropolitane de Transport Timișoara. Conform celor de la Societatea de Transport Public Timișoara…