Chinezii participă la jefuirea Ucrainei. Fabricile din regiunile anexate produc acum pentru Beijing O companie chineza a cumparat cupru in valoare de cel putin 7,4 milioane de dolari de la o fabrica dintr-o regiune ucraineana anexata de Rusia, care este supusa sanctiunilor occidentale, potrivit datelor vamale rusesti analizate de Reuters. China nu a impus nicio restrictie asupra comertului cu Rusia, dar Statele Unite au amenintat sa puna pe lista neagra companii din intreaga lume pentru incalcarea sanctiunilor si au avertizat Beijingul sa nu furnizeze Moscovei marfuri interzise de regulile de export ale SUA. Informatiile vamale, extrase de la un furnizor de date comerciale si verificate incrucisat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

