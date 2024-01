Chinezii le-au luat faţa americanilor. Beijingul a inventat glonțul care își schimbă direcția China ar fi creat un „glonț de vis” ingrozitor, capabil sa iși schimbe direcția cu ajutorul navigației prin satelit. Se presupune ca ar putea atinge viteze de 5.300 km/h, susțin rapoartele, și ar fi trasa dintr-un tun. La aceste viteze, ar putea parcurge 2499 de metri pe secunda. A furat China modelul de la americani? […] The post Chinezii le-au luat fata americanilor. Beijingul a inventat glonțul care iși schimba direcția first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

