Chinezii își fac stocuri de varză. Se vând doar trei bucăți de persoană Locuitorii mai in varsta din capitala Beijing și-au facut plinul cu varza, dupa ce guvernul a sfatuit populația sa pastreze suficiente produse de baza acasa in caz de urgența. La inceputul lunii noiembrie, chinezii obișnuiesc de ani de zile sa cumpere cantitați mari de varza, care pot fi pastrate proaspete luni de zile și sunt […] The post Chinezii iși fac stocuri de varza. Se vand doar trei bucați de persoana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii mai varstnici din Beijing isi umplu camarile cu varza, dand un nou sens unei vechi traditii, dupa ce guvernul le-a recomandat cetatenilor sa-si faca acasa stocuri de bunuri de prima necesitate, in eventualitatea unor crize, relateaza Reuters.

