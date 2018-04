Stiri pe aceeasi tema

- Timp de mai mult de un deceniu, liderii politici si corporativi chinezi au cutreierat globul cu portofele aparent fara limita. Din Asia pana in Africa, SUA si America Latina, rezultatele sunt greu de ignorat deoarece China s-a afirmat ca o putere mondiala emergenta. Mai putin cunoscuta este amprenta…

- Sunt din clasa B, adica la nivel de Fiesta si Corsa. Au mai mult spatiu in portbagaj si cam asta e tot. Utilitate pentru familii nu prea vedem, insa lauda ca ai un suvulet bate tot. Sigur ca un Clio break este de doua ori mai incapator decat orice Crossland, Ecosport sau Mazda 3, insa nu toata lumea…

- La 34 de ani coordoneaza cea mai mare companie aeriana din Europa, Turkish Airlines, cu 50.000 de angajați, care opereaza zboruri in toata lumea, ajutand calatorii sa ajunga in condiții confortabile in Europa, Asia, Africa, America. Muhammed Fatih Durmaz este vicepreședintele Turkish Airlines și și-a…

- Volkswagen va investi 20 de miliarde de euro in baterii electrice in incercarea de a deveni unul din viitori lideri ai pietei de automobile electrice, in urmatorii ani, miscare ce genereaza o presiune enorma pentru compania Tesla, potrivit Bloomberg. Cel mai mare producator auto va echipa…

- Dar ar putea fi vizate si alte bunuri americane precum whisky si cereale pe care statele europene le importa acum de peste ocean, potrivit unui document obtinut de Bloomberg. Si e vorba de bani multi. Valoarea totala a importurilor americane care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde…

- In ultimii ani, guvernul chinez nu a incetat sa-si intareasca prezenta economica in cele patru zari. Din Asia in America de Sud, din Europa in Africa, Beijingul investeste miliarde de dolari in infrastructuri si uzine. Inainte de 1989, China era un partener comercial important al Romaniei. Dupa, Beijingul…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom, informeaza AGERPRES . Administratia…

- Gigantul francez Carrefour a anunțat un plan de relansare care presupune pe de o parte concedierea a mii de oameni, iar pe de o alta majorarea investitiilor in comertul electronic. Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare care prevede…