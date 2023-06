Oamenii de știința chinezi au inceput sa foreze o gaura de 10.000 de metri in scoarța terestra, in timp ce a doua cea mai mare economie a lumii exploreaza noi frontiere deasupra și sub suprafața planetei.

Forajul pentru ceea ce va fi cea mai adanca gaura de foraj din China a inceput marți in regiunea Xinjiang, bogata in petrol, potrivit agenției oficiale de știri Xinhua. Mai devreme in aceeași dimineața, China a trimis primul sau astronaut civil in spațiu din deșertul Gobi.

CITESTE SIfabuloasa inmostenitor s-a insurat cu arhitecta din Arabia Saudita de…