- UTA Arad joaca acasa cu Petrolul Ploiești, de la ora 21:30, in etapa #2 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul și rezultatele etapei #2 UTA Arad - Petrolul Ploiești, live de la ora 18:30 Click AICI pentru statistici! UTA Arad - Petrolul…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu FC Hermannstadt, de la ora 18:30, in etapa #2 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Programul și rezultatele etapei #2 Chindia Targoviște - FC Hermannstadt, live de la ora 18:30 Click AICI pentru statistici!…

- Farul joaca acasa cu FCU Craiova 1948, de la ora 18:30, in etapa #1 a Ligii 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Toate rezultatele etapei #1 Farul - FCU Craiova, live de la ora 18:30 Click AICI pentru statistici! Farul - FCU Craiova, echipe probabile:…

- Farul Constanța a jucat al treilea meci de pregatire din aceasta vara impotriva Chindiei Targoviște, in cantonamentul de la Poiana Brașov. Constanțenii pregatesc in cel mai mic detaliu noul sezon, iar Gheorghe Hagi are planuri mari pentru viitoarea ediție. Pentru asta, „Regele” a facut mai multe transferuri…

- Concordia Chiajna – Chindia Targoviște 2-1 (0-0) Stadion: Concordia (Chiajna) Chiajna: Aldescu – Borța, Palmeș, Marc, Taub, D. Codrea, N. Roșu, Matiș, Ad. Voicu, N. Popescu, Batin Rezerve: Denis Moldovan – Alexe, Cherecheș, L. Ion, Barbu, Llullaku, Ghimfus, Plazonja, Sokovic Antrenor: Ianis Zicu Chindia:…

- Universitatea Craiova a incheiat play-off-ul Ligii 1 cu o victorie la scor. Alb-albaștrii s-au impus cu 4-1 in partida susținuta vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața Farului Constanța. Disputa a contat pentru etapa 10, ultima din play-off-ul Ligii 1. Alb-albaștrii au deschis scorul prin…

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești) Au marcat Florea ’18, Dulca ’58 si Chamed ’84. Chindia: Cabuz – Capusa, P. Iacob, Celea, Roumpoulakou – Serban (Jipa ’60), M. Dulca, Passaglia (Kocic ’87) – Chamed (Ionita ’87), D. Florea (Chunchukov ’87), Cherchez (Corbu ’60). Antrenor: Emil Sandoi. Gaz Metan Medias:…

- Stadion: Sepsi Au marcat: Aganovici ’60 si Golofca ’71 / Florea ’69 Sepsi: Nizculy- Dimitrov, Balasa, Mitrea, Dumitrescu – Vasvari (Golofca ’62), N. Paun, Aganovici (Fofana ’85) – Barbut (Askovski ’75), Tudorie (Luckassen ’62), Stefanescu (I. Fulop ’85). Antrenor: Cristiano Bergodi. Chindia: Cabuz –…