- Chindia va evolua azi in deplasare, pe terenul celor de la Sepsi, echipa care se afla deasupra locului de Post-ul 3 meciuri in 7 zile pentru Chindia, perioada in care ne jucam ultima carte…Speram la rezultate favorabile. apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- LPF a anuntat programul etapelor a 8-a din play-off și a 10-a din play-out. Iata „tabloul“: Play-off, etapa 8:Vineri, 17 iulie – ora 21.00: Gaz Metan Medias – Astra Giurgiu.Sambata, 18 iulie – ora 21.00: FCSB – CFR Cluj.Duminica, 19 iulie – ora 21.00: FC Botoșani – Universitatea Craiova. Play-out, etapa…

- Chindia nu poate sa obțina niciun punct nici din meciul cu Hermannstadt, care tocmai s-a incheiat la Ploiești. Sibienii Post-ul Chindia bifeaza al 4-lea eșec consecutiv. Arbitraj nesimțit al lui Popa și neputința roș albastra… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chindia a intalnit pe Poli Iași in etapa 6 a play-out-ului, in meciul programat azi, de la 15:30, pe Ilie Post-ul Chindia e invinsa de “ciuca batailor” Poli Iași și se apropie tot mai mult de Liga a 2-a… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cei de la Sepsi iau in calcul calificarea in tururile preliminare din Europa League. Covasnenii pot juca la Sfantu Gheorghe in primele doua tururi preliminare, dar pana atunci aduc in prim-plan cateva piese de export din echipa lui Grozavu. Proximitatea finalei Cupei Romaniei se simte la Sfantu Gheorghe…

- Poli Iași a pierdut turul semifinalei de Cupa cu Sepsi, scor 1-5. Mircea Rednic a fost din nou sabotat de portar, de data asta de Denis Rusu (29 de ani). Poli Iași a inceput ideal partida. A deschis scorul printr-un penalty transformat de Andrei Cristea in minutul 5, dar a urmat un dezastru. Olandezul…

- Sepsi s-a impus duminica in fața lui Dinamo, 3-1, iar fanii covasnenilor au gustat pe deplin victoria. Suporterii i-au așteptat pe jucatori și pe membrii din staff-ul tehnic la Sfantu Gheorghe și au creat atmosfera. Trupa antrenata de Leo Grozavu a fost felicitata de ultrașii lui Sepsi, care au suplinit…