China UIMEȘTE în plină pandemie: teste coronavirus făcute de un ROBOT Un oras din nord-estul Chinei a folosit pentru prima oara un robot care efectueaza teste de covid-19, in cadrul unei vaste campanii de depistare, in urma inregistrarii unor contaminari cu covic-19, relateaza AFP. Instalat intr-o gradinita, la Shenyang, capitala provinciei Liaoning, acest brat articulat, controlat de la distanta de catre un operator, sondeaza delicat gatul pacientilor cu un tampon, conform News.ro. Principalul avantaj al robotului constra in faptul ca reduce…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

