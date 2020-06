Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit, SUA, Canada si Australia au acuzat joi Beijingul ca isi incalca obligatiile internationale dupa adoptarea de catre Parlamentul chinez a unei dispozitii controversate privind securitatea in Hong Kong, drept reactie la manifestatiile de anul trecut, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Statele Unite au solicitat miercuri o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pe tema controversatei legi de securitate dorite de Beijing pentru Hong Kong, dar China s-a opus desfasurarii acesteia, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP potrivit Agerpres. In baza noilor proceduri…

- Potrivit programului "38 North" care supravegheaza activitatile Coreei de Nord, trenul a stationat din data de 21 pana pe 23 aprilie intr-o gara de la Wonsan rezervata lui Kim Jong Un si membrilor familiei sale. Cu toate acestea,Reuters scrie ca nu a putut sa confirme din surse independente aceasta…

- Numarul cazurilor de coronavirus din China ar putea fi de patru ori mai mare decat o arata datele oficiale prezentate de Beijing in urma cu doua luni, conform unui studiu realizat de cercetatorii din Hong Kong, informeaza The Guardian. Astfel, peste 230.000 de chinezi s-ar fi infectat, in realitate,…

- Statul american Missouri a depus plangere impotriva Chinei, acuzand autoritatile de la Beijing ca au ascuns gravitatea epidemiei de coronavirus si astfel au provocat pagube economice si umane "ireparabile", relateaza AFP.Citește și: Probleme pentru PNL: Scaderea in sondaje, dezbatura in sedinta…

- Un numar de 70 de vaccinuri impotriva infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 sunt in curs de dezvoltare la nivel mondial, iar 3 dintre acestea au ajuns deja in faza de studii clinice, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS).Vaccinul aflat in cea mai avansata faza este cel dezvoltat de compania…

- Spitalele din Wuhan îi resping și refuza sa le faca teste pacienților locali cu simptome de coronavirus, transmite publicația RTHK din Hong Kong, citata de La Stampa. E vorba despre o decizie politica a autoritaților, care vor sa arate ca epidemia a fost ținuta sub control în provincia…

- O contracție a lichiditații în dolari, pe masura ce presiunea pandemica apasa asupra bilanțurilor companiilor a trimis joi piețele financiare asiatice în criza, iar multe dintre monedele asiatice au atins valori minime, scrie Financial Times. Înaintea orei 10, indicele BET al Bursei…