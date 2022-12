China are o frumoasa traditie: in timpul asa-zisei „revolutii culturale", fotografiile „dusmanilor poporului" erau lipite pe toti peretii si pe toate gardurile. Regimul a reusit sa insufle teama de decadere sociala, eficient si pervers mijloc de coercitie. Asa stand lucrurile, orice miscare de protest impotriva dictaturii partinice este un act de mare curaj. Regimurile dictatoriale au obsesia secretului de stat. E vorba, in fapt, de o strategie menita a stopa difuzarea oricarei informatii care nu este pe placul puterii. Despre multe evenimente, adesea teribile, care s-au petrecut in tarile comuniste…