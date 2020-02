China se pregateste sa trimita 100.000 de rate in Pakistanul invecinat pentru a ajuta la combaterea roiurilor de lacuste care devoreaza culturile, informeaza joi BBC. Expertii agricoli chinezi sustin ca o singura rata poate manca peste 200 de lacuste pe zi si poate fi, deci, mai eficienta decat pesticidele. Pakistanul a declarat stare de urgenta la inceputul acestei luni, in conditiile in care numarul acestor daunatori a fost cel mai mare din ultimele doua decenii. Guvernul chinez a anuntat saptamana aceasta ca va trimite o echipa de experti din Pakistan pentru a dezvolta programe indreptate impotriva…