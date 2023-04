China se pregătește de luptă în zona operațională: trupele desfășurate sunt pregătite pentru acțiune permanentă La finalul exercitiilor militare efectuate in jurul Taiwanului, Armata Chinei a anuntat, luni, ca trupele desfașurate in zona operaționala sunt pregatite de lupta. „Trupele desfașurate in zona operaționala sunt pregatite de lupta permanent pentru a zdrobi cu determinare orice forma a independenței Taiwanului și tentativele de interferențe externe”, a anunțat armata chineza la finalul exercițiilor militare. China a efectuat noi exerciții aeriene și navale de amploare in jurul Taiwanului ca reacție la intalnirea pe care președintele taiwanez, Tsai Ing-Wen, a avut-o in Statele Unite cu președintele… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat luni ca a mobilizat avioane de vanatoare ce „transporta munitii reale” pentru a intreprinde „lovituri simulate” langa Taiwan, precum si port-avionul sau Shandong, informeaza AFP. „Mai multe grupuri de avioane de vanatoare H-6K ce transporta munitii reale au efectuat mai multe valuri…

- Administratia de la Taipei a condamnat vehement, sambata, incursiuni navale chineze in Stramtoarea Taiwan, pe fondul tensiunilor generate de vizita efectuata in Statele Unite de presedintele taiwanez, Tsai Ing-Wen, informeaza agentia Reuters.Ministerul Apararii de la Taipei a anuntat ca noua nave…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) China, Iran și Rusia incep miercuri exercițiile militare comune in Golful Oman, a anunțat Ministerul apararii de la Beijing printr-un comunicat de presa, potrivit CNN. Exercițiile desfașurate de militarii celor trei țari vor dura pana duminica, a mai precizat Ministerul…

- Administrația separatista pro-rusa de la Tiraspol s-a referit joi la o tentativa de lichidare a liderului transnistrean, Vadim Krasnoselski, de catre un pretins agent ucrainean, care a locuit anterior in Transnistria. Alerta separatiștilor, neconfirmata de Chișinau și considerata de catre Kiev drept…

- Rutele ucrainene de aprovizionare din orașul asediat Bahmut devin „din ce in ce mai limitate”, apararea ucraineana fiind sub o presiune tot mai mare, arata Ministerul britanic al Apararii in ultima sa evaluare a situației de pe front. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Potrivit jurnali;tilor de la Reuters, aeronave necunoscute s-au apropiat de zona de responsabilitate a NATO din Polonia dinspre Kaliningrad.Kaliningrad este o enclava rusa de pe coasta baltica situata intre Polonia și Lituania, membre NATO și ale Uniunii Europene.„Dupa identificare, s-a dovedit a fi…

- Marți, Rusia a revendicat cucerirea satului Blagodatni, la nord de orasul Bahmut, in estul Ucrainei, unde ocupanții ruși si-au intensificat ofensiva si inainteaza lent de mai multe saptamani, relateaza agentiile AFP, Reuters si EFE. Ministerul rus al Apararii a mentionat in comunicatul sau cotidian…

- Șapte avioane si trei nave militare chineze au intrat in ultimele ore in zone din jurul Taiwanului, a comunicat vineri Ministerul taiwanez al Apararii. Cu o zi inainte, ministerul anunțase ca detectase 15 avioane si patru nave chineze.