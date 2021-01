Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, marti, ca este ”foarte dezamagit” ca autoritațile din China nu a autorizat inca intrarea in tara a unei echipe de experti internationali pentru a analiza originea noului coronavirus, transmite Reuters.Echipa,…

- Responsabilii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si-au manifestat, vineri, ingrijorarea fata de o perceptie tot mai vizibila ca odata cu progresele inregistrate in conceperea vaccinurilor impotriva COVID-19 pandemia se incheie. Aceștia au avertizat ca mai avem un drum lung pana acolo, informeaza…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii Tedros Adhanom Ghebreyesus a solicitat, luni, tarilor sa nu politizeze cautarea originii noului coronavirus, deoarece ar crea bariere in calea aflarii adevarului, scrie Reuters, informeaza News.ro. "Trebuie sa aflam originea virusului…

- Tarile trebuie sa ramana vigilente chiar daca in ultima perioada s-a constatat o scadere a infectarilor cu noul coronavirus, a spus vineri, Maria Van Kerkhove, director tehnic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Mike Ryan, director executiv, a precizat ca ar fi o "grava speculatie" din partea organizatiei…

- Misiunea internationala insarcinata sa stabileasca originea coronavirusului SARS-CoV-2 s-a reunit pentru prima oara, in format virtual, cu expertii chinezi, a indicat seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de AFP, potrivit Agerpres."OMS continua sa lucreze pentru a stabili originile…

- Organizația Mondiala a Sanatații trage un semnal de alarma in ceea ce privește situația din Europa. Potrivit OMS, batranul continent are 46% din cazurile de COVID-19 din lume și situația este aproape de a scapa de sub control. Europa are nevoie de o ‘accelerare serioasa’ a luptei impotriva coronavirusului,…