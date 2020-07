China redeschide cinematografele după şase luni. Ce măsuri vor fi impuse în interiorul sălilor Administratia Chineza de Film a decis ca se vor redeschide cinematografele in zonele care nu au fost afectate grav de pandemia de coronavirus. Insa, avand in vedere gradul scazut de risc din aproape toata tara, este vorba, propabil, despre o redeschidere la nivel national. Capacitatea unei sali va fi limitata la 30% din total, iar numarul de filme rulate va scadea la jumatate din volumul anterior. In salile de cinema nu se vor mai servi bauturi și mancare, iar atat clienții cat și angajații vor fi nevoiți sa poarte maști de protecție. La intrarea in cinematograf, cetațenilor li se… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

