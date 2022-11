China raportează un număr record de cazuri de COVID-19 şi închide restaurantele şi şcolile Ieri, Beijingul a raportat un numar record de cazuri de COVID-19 in aproape trei ani, o crestere care a determinat autoritatile sa ordone inchiderea scolilor si a restaurantelor, in timp ce numerosi angajati sunt sfatuiti sa lucreze de acasa, a relatat AFP, preluata de Agerpres. Capitala cu 22 de milioane de locuitori, care a inregistrat duminica 621 de noi cazuri de coronavirus, a raportat ieri 1.438 de noi cazuri, un record de la inceputul pandemiei. La nivel national, numarul total de cazuri zilnice depaseste in prezent 28.000, provincia Guangdong (sud) si orasul Chongqing (sud-vest) fiind… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

