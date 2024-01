Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se confrunta cu riscul cresterii preturilor de consum si incetinirii activitatii economice din cauza perturbarilor provocate transportului maritim prin Marea Rosie, chiar daca impactul economic nu s-a facut resimtit pana acum, a declarat marti un inalt oficial european, potrivit Reuters.

- Unele nave care trec prin Marea Roșie se declara de origine chinezeasca sau anunța ca au echipaj format din chinezi pentru a evita atacurile militanților Houthi din Yemen. China a condamnat atacurile americane și britanice asupra țintelor militare ale rebelilor Houthi.Echipajele unor nave din Marea…

- Mass-media rebelilor houthi yemeniti au raportat sambata noi lovituri asupra Yemenului, a doua zi dupa bombardamentele americane si britanice impotriva unor tinte militare ale acestei miscari acuzate ca ameninta traficul maritim international in Marea Rosie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Armata Franței escorteaza navele comerciale care reprezinta interese franceze in Marea Roșie, a declarat joi comandantul naval superior al țarii in zona, adaugand ca actualul mandat al Hexagonului nu includea misiunea de aparare in fața rebelilor Houthi, transmite Reuters.

- Preturile petrolului au scazut luni cu mai mult de 3% din cauza reducerilor drastice ale preturilor din partea principalului exportator Arabia Saudita si a cresterii productiei OPEC, care au compensat preocuparile legate de aprovizionare generate de escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu,…

- Statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU au cerut miercuri rebelilor houthi din Yemen sa opreasca atacurile asupra navelor comerciale din Marea Rosie si Golful Aden, spunand ca acestea sunt ilegale si ameninta stabilitatea regionala, libertatea de navigatie si aprovizionarea globala cu alimente,…

- Rebelii houthi din Yemen au revendicat, miercuri, un nou atac asupra unei nave port-container a companiei franceze de transport maritim CMA CGM in zona stramtorii Bab al-Mandeb din Marea Rosie, relateaza agentiile Reuters si EFE, potrivit Agerpres.

- Miscarea houthi din Yemen a anuntat, sambata, ca va tinti toate navele care se indreapta spre Israel, indiferent de nationalitatea lor, si a avertizat toate companiile de transport maritim international sa nu faca afaceri cu porturile israeliene, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Rebelii houthi…