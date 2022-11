China plasează în lockdown zona din jurul celei mai mari fabrici de iPhone-uri din lume Autoritatile chineze au decis miercuri sa plaseze in lockdown zona din jurul celei mai mari fabrici de telefoane iPhone din lume, dupa fuga unor angajati ingrijorati in urma descoperirii unui focar de COVID-19, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Grupul taiwanez Foxconn a promis marti ca va majora de patru ori bonusurile acordate angajatilor care accepta sa ramana in cadrul uzinei de la Zhengzhou, China, in pofida restrictiilor dure introduse la aceasta uzina din cauza cazurilor de Covid, transmite Reuters, conform Agerpres.

Autoritatile din China au emis luni o alerta galbena pentru furtuna tropicala Nalgae, asteptata sa loveasca regiunile de coasta din sud-estul si sudul tarii, relateaza Xinhua.

Oficiali din Shanghai au anuntat opt proiecte majore de infrastructura, in valoare de 257 de miliarde de dolari, in cadrul eforturilor de impulsionare a economiei, in cel mai mare oras din China.

China a plasat joi in lockdown peste 20 de milioane de locuitori din Chengdu, o metropola din sud-vestul tarii, intr-o perioada in care aceasta tara asiatica se confrunta cu o recrudescenta pandemica limitata, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Autoritățile chineze ii avertizeaza pe catolicii din țara in legatura cu pericolele "infiltrarii straine", in timp ce o aplicație de ajutor pentru catolici a anunțat ca se inchide pe termen nelimitat, noteaza Radio Free Asia.

Ministerul Apararii taiwanez a anuntat sambata ca a detectat 21 de avioane si cinci nave chineze actionand in jurul Taiwanului, in contextul in care China isi continua exercitiile militare in apropierea insulei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

17 avioane și 5 nave chineze au fost detectate sambata in jurul Taiwanului, declara Ministerul Apararii din Taiwan.

In timp ce Apple se pregatește sa lanseze urmatoarea generație de iPhone-uri - modelul 14 - , un nou articol din presa de specialitate a indicat ca viitorul iPhone va fi probabil amanat din cauza tensiunilor tot mai mari dintre China și Taiwan, potrivit presei de tehnologie.