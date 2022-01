Cu mai putin de trei saptamani inainte de Jocurile Olimpice (JO) de Iarna de la Bejing, prevazute in perioads 4-20 februarie, autoritatile se tem de faptul ca politica lor ”zero covid” ar putea ceda din cauza unei serii de focare limitate. China, tara in care a fost depistata epidemia la sfarsitul lui 2019, a eradicat in mare masura contagiunea, insa se confrunta de cateva saptamani cu intensificari sporadice. Bilantul zilnic al cazurilor de covid-19 in China depaseste insa rar pragul de 200. In weekend, Beijingul a senalat un prim caz de contaminare cu foarte contagiioasa varianta omicron, la…