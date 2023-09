Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce apa contaminata nucleara de la Fukushima continua sa fie deversata in Oceanul Pacific, mai multe instituții media nipone susțin ca „sentimentul anti-japonez din China escaladeaza”, „chinezii adoptand acțiuni de harțuire impotriva Japoniei”. Prim-ministrul Fumio Kishida si alti politicieni…

- Pe langa SUA, Japonia nu va putea identifica o alta țara din cele aproape 200 din lume care sa aprobe deversarea apei contanimate nuclear de la Fukushima, a declarat, marți, Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, ca urmare a informațiilor potivit carora deversarea a fost…

- Guvernul Japoniei a eliberat, la data de 24 august, in Pacific, o parte din apa poluata nuclear de la centrala Fukushima, in ciuda opoziției vehemente interne și de peste hotare. Opinia publica din diferite state a subliniat ca multe persoane manifesta mari indoieli fața de legalitatea și siguranța…

- Japonia a inceput joi la ora locala 13:00 deversarea in mare a apei contaminate nuclear de la Fukushima. Este o zi catastrofala pentru mediul oceanelor. Deversarea in mare a apei in urma accidentului nuclear este fara precedent, dupa valorificarea in scopuri pașnice a energiei nucleare de catre oameni,…

- La mai bine de un deceniu de la catastrofa nucleara care a șocat intreaga lume, Japonia incepe sa deverse in Oceanul Pacific apele uzate atunci in eforturile de limitare a radiațiilor. Apele au fost tratate, insa vecinii Japoniei, in frunte cu China, nu sunt de acord cu pomparea lor in ocean.

- La data de 10 Iulie a.c., a fost marcata prima saptamana de cand Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a publicat raportul de evaluare privind evacuarea apei contaminate de la centrala nucleara de la Fukushima. Comunitatea internaționala, inclusiv țarile insulare din Pacific, alaturi…

- Autoritatea pentru Reglementarea Energiei Nucleare din Japonia a emis, vineri, Companiei de Energie Electrica din Tokyo, certificatul de acceptare a instalației pentru deversarea apelor poluate nuclear de la Fukushima. Asta inseamna inaintarea cu inca un pas a guvernului japonez catre realizarea planului…

- Guvernul japonez a primit aprobarea Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) pentru aruncarea apei tratate, dar inca radioactive din ruina centralei nucleare Fukushima in Oceanul Pacific, scrie Al Jazeera. Este de așteptat ca procesul sa dureze cateva decenii.