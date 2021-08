China. Misteriosul regim de muncă „996” devine ilegal Programul 996 care presupune un interval de munca de la 9 dimineata la 9 seara, timp de sase zile pe saptamana devine ilegal in China. Decizia aparține Instanței Supreme, care condamna regimul promovat de marii giganți tehnologici. Aceasta practica supraincarca angajații, au motivat magistrații. Lucratorii merita drepturi pentru „odihna și vacanța”, adaugand ca „aderarea la […] The post China. Misteriosul regim de munca „996” devine ilegal first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

