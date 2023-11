Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping se vor intalni pe 15 noiembrie in zona San Francisco, in incercarea de a „stabiliza" legaturile dintre cele doua superputeri, potrivit Mediafax. „Obiectivul nostru va fi sa incercam sa luam masuri care sa stabilizeze intr-adevar relația…

- La finalul summitului care a implicat zeci de țari, s-a ajuns la un acord asupra planurilor de lucru, care privesc cinci dintre cele zece puncte ale Formulei de Pace propuse de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. "Urmatoarele doua luni vor fi importante pentru Ucraina", a scris președintele…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat joi, in timpul unei intalniri la Beijing cu premierul egiptean Mustafa Madbouly, ca RP China doreste sa "aduca" mai multa "stabilitate" in Orientul Mijlociu, potrivit presei de stat, citata de AFP, informeaza Agerpres. Remarcile presedintelui chinez vin in…

- Discuțiile cu președintele chinez Xi Jinping au durat aproximativ trei ore. Despre aceasta a vorbit președintele rus Vladimir Putin, raspunzind la intrebarile jurnaliștilor dupa vizita sa in China. Potrivit șefului statului rus, printre subiectele abordate, pe linga agenda bilaterala, s-au numarat Ucraina…

- Președintele rus Vladimir Putin a sosit la Beijing pentru a se intalni cu liderul chinez Xi Jinping, la Forumul “Belt and Road”, cu scopul de a arata parteneriatul lor “fara limite”, chiar și in timp ce razboiul din Ucraina continua. Vladimir Putin a sosit marți la Beijing pentru a se intalni cu liderul…

- China a protestat pe cale diplomatica pe langa Berlin dupa ce ministrul de externe german, Annalena Baerbock, l-a numit pe presedintele Xi Jinping "dictator", a anuntat luni Ministerul chinez de Externe, calificand aceasta eticheta drept "absurda" si o "provocare politica deschisa", informeaza Reuters,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a anuntat miercuri ridicarea relatiilor dintre China si Venezuela la cel mai inalt nivel, in timpul unei intalniri la Beijing cu omologul sau venezuelean Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Președintele chinez Xi Jinping a fost primit marți (22 august) in capitala Africii de Sud, Pretoria, in cadrul unei ceremonii oficiale. Xi se afla in Africa de Sud pentru a participa la summitul liderilor BRICS de la Johannesburg. Liderii națiunilor BRICS – Brazilia, Rusia, India, China și Africa de…