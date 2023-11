Stiri pe aceeasi tema

- China va scuti temporar de obligatia de a obtine vize pentru intrarea pe teritoriul sau cetatenii din Franta, Germania, Italia, Olanda, Spania si Malaezia, intr-o tentativa de a stimula turismul dupa pandemia de COVID-19, relateaza Reuters. De la 1 decembrie acest an pana la 30 noiembrie 2024, cetatenii…

- Opera Naționala Romana Cluj-Napoca anunța desfașurarea unui turneu de mare amploare al Ansamblului de Balet, in perioada 12 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024, in 14 localitați din Regatul Spaniei! Publicul spaniol, dar și publicul roman din diaspora se vor putea bucura de doua dintre cele mai cunoscute…

- Germania, Franța și Italia au ajuns la un acord cu privire la modul in care ar trebui reglementata inteligența artificiala (AI) in viitor, potrivit unui document comun consultat in exclusivitate de Reuters. Acordul ar trebui sa accelereze negocierile la nivel european. Cele trei guverne sunt in favoarea…

- Proiectele din zona creativa pot primi o finanțare de pana la 50.000 de euro in cadrul celui de-al doilea apel de finanțare pentru IMM-urile din Romania din cadrul proiectului FRIEND CCI, inițiativa emblematica in susținerea inovației și colaborarii in sectorul creativ-cultural. Bugetul total al schemei…

- Furtuna Ciaran a lovit cu putere vestul Europei. Cel puțin 11 oameni au murit. A provocat pagube și perturbari semnificative in transporturi, s-au inchis porturi și zboruri au fost anulate. Rafalele violente, care au doborat copaci, au fost cauza majoritații deceselor. Victimele sunt din Belgia, Spania,…

- Pambac Bacau a inceput in urma cu sapte ani sa exporte in magazine din Germania, Spania, Olanda, Italia si Marea Britanie. „Am crescut constant ca volume si prezenta, astfel incat la nivelul anului 2022 procentul exportului in cifra de afaceri pe care Pambac o realizeaza in FMCG este de 5,5%. Ne dorim…

- Portarul Sofascore l-a plasat pe mijlocașul Darius Olaru (25 de ani) de la FCSB pe locul 5 in topul celor mai buni jucatori care evolueaza in Europa, dar nu in cele mai tari 5 campionate (Anglia, Italia, Spania, Germania & Franța). Un fotbalist roman, din SuperLiga, se regasește pe o lista pe care mai…

- Germania a semnat acorduri cu Italia, Spania si Suedia privind dezvoltarea unui succesor al tancului Leopard 2, a informat miercuri cotidianul german Handelsblatt, transmite Reuters, informeaza News.ro.Daca va fi confirmat, acordul va supara cu siguranta Franta, care, in 2017, a convenit cu Berlinul…