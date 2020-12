Stiri pe aceeasi tema

- Sonda trimisa de chinezi într-o zona neexplorata pâna acum de pe suprafața Lunii a reușit sa preleveze probe de sol și au demarat pregatirile pentru a aduce pe Terra eșantioanele colectate, a anunțat agenția spațiala chineza, citata de AFP. Operațiunea de colectare a durat 19 ore și obiectivul…

- Sonda spatiala chineza Chang’e-5 a aselenizat cu succes, astazi, in cadrul misiunii istorice de prelevare a unor mostre de pe suprafata Lunii, anunța presa chineza, citata de agerpres .China a lansat sonda spatiala Chang’e-5 la data de 24 noiembrie. Misiunea fara echipaj uman, denumita dupa zeita Lunii…

- Prima misiune de acest gen de la cea efectuata de fosta URSS in 1976: China a lansat marti o sonda spatiala spre Luna pentru a colecta si a aduce pe Pamant mostre prelevate de pe Luna, relateaza AFP. Aceasta operatiune ambitioasa va permite de asemenea gigantului asiatic sa testeze noi tehnologii, esentiale…

- ​China lanseaza o misiune spațiala catre Luna, misiune care-și propune sa aduca pe Terra eșantioane de roca, pentru prima oara din 1976, când o misiune sovietica a adus sol lunar. Chinezii vor sa aduca 2 kg de sol lunar dintr-o regiune de unde nu s-a mai facut acest lucru și spun ca demersul este…

- Saudel, al 17-lea taifun care loveste China in acest an, a perturbat traficul in provincia insulara sudica Hainan, informeaza sambata agentia Xinhua potrivit Agerpres. Incepand de sambata la pranz, circulatia trenurilor de mare viteza pe bucla feroviara care inconjoara insula a fost suspendata din…