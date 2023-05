Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de luni, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a facut un val de afirmații controversate, menite sa agite spiritele in Occident. Potrivit fostului lider rus, multe țari vecine tanjesc dupa teritoriul ucrainean, insa imparțirea acestuia trebuie sa fie…

- Moscova "nu va ierta" Statele Unite pentru faptul ca au refuzat sa elibereze vize jurnalistilor rusi care il insotesc pe seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, luni si marti la ONU, a declarat duminica ministrul rus, inainte de plecarea sa la New York, scrie Agerpres citand AFP."Nu vom uita, nu vom…

- Grupul de mercenari Wagner, condus de Evgheni Prigojin, a solicitat Chinei arme, arata un raport al serviciilor secrete americane, relateaza Financial Times, citat de The Guardian.Informația a aparut in urma scurgerii pe internet a documentelor clasificate ale Pentagonului.Solicitarea, facuta la inceputul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, si delegatia acestuia nu au primit inca viza de Statele Unite pentru a participa la reuniunile Consiliului de Securitate al ONU care vor avea loc la finalul acestei luni, in cadrul presedintiei rotative ruse pe care Rusia o deține in aprilie, a reclamat miercuri,…

- Ministrul chinez de externe Qin Gang a facut comparații pe 7 martie intre ajutorul militar ipotetic al Chinei pentru Rusia și vanzarile de arme ale SUA catre Taiwan, a informat CNN pe 7 martie.„De ce ii cere SUA Chinei sa nu furnizeze arme Rusiei in timp ce aceasta continua sa vanda arme Taiwanului?”…

- Ministrul chinez de Externe, Qin Gang, a replicat avertismentelor formulate de SUA impotriva unei eventuale decizii a Beijingului de a livra armament Moscovei in conflictul din Ucraina, potrivit The Kiew Independent. Ministrul (foto) a pus pe același plan orice posibil viitor sprijin militar al Chinei…

- Occidentul inarmeaza si sprijina Kievul, deci este complice la „atacul” comis joi, 2 martie, de grupul de „sabotori ucraineni” in regiunea rusa Briansk, a denuntat vineri, 3 martie, Ministerul rus de Externe intr-un comunicat citat de EFE, transmite Agerpres. „Crimele din regiunea Briansk au fost comise…

- China este „profund ingrijorata” ca razboiul din Ucraina ar putea „scapa de sub control”, a transmis marți, 21 februarie, ministrul chinez de externe, Qin Gang, care a cerut țarilor relevante sa nu „mai alimenteze focul”, intr-o aluzie voalata la adresa SUA, transmite Reuters. „China este profund ingrijorata…