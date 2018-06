In a treia vizita in China, in mai putin de trei luni, tanarul lider nord-coreean l-a ascultat pe presedintele Xi Jinping care i-a amintit ca tara sa marcheaza anul acesta 40 de ani de refoeme care au transformat-o in a doua putere economica mondiala. ”Chinezii au avut curajul sa se reformeze si sa inoveze”, a declarat Xi, citat de agentia China Noua. ”Noi suntem fericiti sa vedem ca Nordul a luat decizia majora de a pune accentul pe constructia economiei sale”.



Kim Jong Un a anuntat, la inceputul anului, ca prioritatea sa este de-acum ”constructia economica socialista”, dupa incheierea…