Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a declarat luni omologului sau american Joe Biden ca lumea este suficient de mare pentru ca cele doua tari ale lor sa poata prospera, dar a atentionat totodata SUA impotriva depasirii "liniei rosii" pe care o constituie problema Taiwanului, informeaza AFP, potrivit…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, se va intalni saptamana viitoare, cu ocazia summitului G20 din Indonezia, cu omologul sau din China, Xi Jinping, pentru a discuta despre relatiile bilaterale si despre o serie de crize internationale, printre care situatia din Taiwan si abordarea fata de Rusia.…

- Xi Jinping intarește China in vederea unei arene internaționale mai dure, iar recentul sau avertisment adresat susținatorilor partidului a coincis cu noile semne de ingrijorare venite din partea aliaților occidentali, legate de lansarea strategiilor preconizate de el, relateaza The Wall Street Journal…

- Presedintele chinez Xi Jinping a fost reales duminica la conducerea Partidului Comunist, dupa ce a anihilat orice contestare, devenind astfel cel mai puternic lider al Chinei dupa Mao Zedong, fondatorul regimului comunist chinez, informeaza agentiile internationale de presa, scrie Rador.

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat luni ca Statele Unite inca spera sa poata coopera in unele probleme majore cu presedintele chinez, care este pe cale sa obtina un al treilea mandat, desi China lui Xi Jinping este "mai agresiva" in prezent, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Presedintele chinez Xi Jinping a ajuns sambata in centrul atentiei pe Twitter dupa relatari nefondate ca el s-ar afla in arest la domiciliu in timp ce in China ar fi in desfasurare o lovitura de stat militara, relateaza publicatia Newsweek.

- Vaticanul a transmis Chinei ca Papa Francisc este dispus sa se intalneasca cu președintele chinez Xi Jinping in timp ce ambii lideri se aflau in capitala Kazahstanului, dar China a spus ca nu era suficient timp, a declarat joi o sursa de la Vatican citata de Reuters, potrivit Mediafax.

- Rusia condamna provocarile Statelor Unite și ale „sateliților" sai din stramtoarea Taiwan, a declarat președintele rus Vladimir Putin. La o intalnire cu președintele chinez Xi Jinping, Putin a subliniat ca Rusia adera la principiul "o singura China".