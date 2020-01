China descoperă drone subacvatice spioane în apele sale. Și alte țări se laudă cu capturi "pescărești" similare Devine un obicei. Saptamâna trecuta, un vas de pescari din Croația a prins un sistem de senzori al US Navy. Ulterior, China a organizat o ceremonie de premiere a pescarilor care au alertat autoritațile dupa ce au gasit dispozitive similare în plasele lor. Acestea operau în ape internaționale, dar pe care China oricum le considera a fi în curtea lor din spate. Și se presupune ca erau tot de proveniența americana, potrivit Forbes.



Lumea secreta a supravegherii navale subacvatice iese rar la suprafața. Asemenea evenimente recente arunca puțina lumina în adâncurile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

