- O membra a Senatului SUA, Marsha Blackburn, a sosit joi seara in Taiwan, intr-o vizita neanuntata care se inscrie intr-o serie de turnee efectuate de membri ai Congresului de la Washington, generand reactii furioase din partea Chinei. Marsha Blackburn, din cadrul Partidului Republican, membra a Comisiei…

- Polițiștii din cadrul Garzii de Coasta și vameșii au descoperit in mai multe containere ajunse in Portul Constanța din China și Bangladesh produse contrafacute sau nedeclarate in valoare de 4,5 milioane de lei.

- Perceptiile, chiar si atunci cand sunt in dezacord cu realitatea, au avut adesea consecinte catastrofale in istorie; de aceea e important ce lectii va trage China din razboiul din Ucraina si reactia Americii; va fi incurajata sau descurajata sa atace Taiwanul? Vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan a provocat…

- Zborul care a dus-o marti pe presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taiwan, a fost cel mai urmarit din istoria Flightradar24, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor, transmite AFP. "In momentul aterizarii in Taipei, (zborul) SPAR19 era urmarit de peste 708.000 de oameni din…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța – Sud Agigea, au descoperit in Portul Constanta Sud, intr-un container sosit din China, peste 18.600 jucarii și accesorii auto, susceptibile a aduce atingere dreptului…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali, au descoperit in Portul Constanta, in doua containere sosite din China, peste 5 mii de ceasuri de diferite marci, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 7,8 milioane de euro.

- Iranul, Rusia și China se pregatesc sa desfașoare o serie de exerciții militare majore in America Latina, intr-o demonstrație de forța menita sa semnaleze modul in care aceste armate pot ajunge in Statele Unite. Venezuela, sub conducerea președintelui socialist anti-american Nicolas Maduro, va gazdui…

- Potrivit comunicatului Ministerului de Externe de la Budapesta, atunci cand a anuntat investitia W-Scope, seful diplomatiei ungare a relatat ca unitatea din Ungaria este prima fabrica pe care compania o deschide in Europa, care inseamna crearea a 1200 de noi locuri de munca si o productie anuala de…