China curtează SUA. Relațiile dintre cele două super-puteri sunt la răscruce Relatiile Chinei cu SUA au ajuns la o "noua rascruce" si s-ar putea intoarce pe calea cea buna dupa o perioada de "dificultate fara precedent", a declarat diplomatul de rang inalt Wang Yi intr-un interviu publicat sambata, relateaza Reuters. Relatiile intre cele mai mari doua economii din lume sunt tot mai tensionate in contextul unei serii de dispute privind comertul, drepturile omului si originile COVID-19. In luna decembrie, SUA au inclus pe lista neagra zeci de companii chineze despre care sustine ca au legaturi cu armata, informeaza Agerpres . Wang Yi, consilier de stat si ministru de externe,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

