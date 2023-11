China: contract de furnizare de gaze naturale lichefiate pe termen lung din Qatar

Stiri pe aceeasi tema

- O reeditare a unei carti care atribuie sfarsitul dinastiei Ming din urma cu 400 de ani nepriceperii unui imparat chinez a fost retrasa de pe rafturi saptamana trecuta, intr-o aparenta epurare a unui volum, care a atras ulterior comparatii online cu presedintele Xi Jinping, informeaza Reuters.China…

- Turcia va incepe din octombrie sa livreze Republicii Moldova doua 4 milioane metri cubi (bcm) de gaze naturale pe zi, a anuntat joi agentia turca de presa Anadolu, al doilea astfel de acord anuntat de Ankara in tot atatea zile, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Turcia, care are surse de gaze…

- Grupul rus Gazprom a livrat joi Chinei prima sa nava incarcata cu gaze lichefiate care a utilizat ruta arctica, si a ajuns la destinatie la o luna de la plecare, arata datele firmei de shipping LSEG, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Rusia mizeaza pe faptul ca aceasta ruta arctica de navigatie,…

- China revine pentru a cumpara aprovizionarea cu gaze pe timp de iarna, intr-un risc pentru echilibrul global. Unipec, brațul comercial al Sinopec, a lansat o licitație pentru a achiziționa mai mult de o duzina de transporturi pentru aceasta iarna, pe langa livrarile pana la sfarșitul anului 2024, potrivit…

- Qualcomm a semnat un acord cu Apple pentru a-i furniza cipuri 5G cel putin pana in 2026, intr-un moment in care producatorul de iPhone se confrunta cu provocari tot mai mari in China si incearca sa-si consolideze lanturile de aprovizionare in alta parte, transmite Reuters, citat de news.ro.Actiunile…

- Transgaz, companie detinuta majoritar de statul roman, va opera din 19 septembrie si sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, in baza unui contract pe cinci ani semnat cu Moldovatransgaz.Transgaz (TGN), companie detinuta majoritar de statul roman, va opera din 19 septembrie…

- Gazprom este responsabil pentru mai mult de jumatate din cresterea importurilor de gaze ale Chinei in acest an, a anuntat directorul general al grupului energetic rus, Alexei Miller, fara a prezenta cifre, transmite Reuters.

- Ungaria ia fața Romaniei! Ințelegere pentru gaze naturale lichefiate cu cel mai mare exportator global: totul incepe din 2027Livrarile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Qatar catre Ungaria ar putea incepe in 2027, a anuntat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, la o conferinta de…