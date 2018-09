Stiri pe aceeasi tema

- Peste 127.000 de persoane au fost evacuate din provincia Guangdong, sudul Chinei, din cauza ploilor puternice, au anuntat sambata autoritatile chineze, transmite Reuters. Ploile puternice au afectat peste 1,2 milioane de persoane din 27 de regiuni din estul provinciei Guangdong. Doi oameni au murit…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dimineata intr-un hotel din China. Cel puțin 18 persoane au murit, potrivit unui prim bilant, a anuntat presa oficiala, transmite AFP. Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a…

- De asemenea, 18 persoane care se aflau pe cheiurile Raganello au fost salvate, sase dintre ele fiind ranite. Autoritatile transmit ca este dificil de stabilit numarul persoanelor disparute, in conditiile in care unii turisti nu si-au semnalat prezenta in regiune si nu apeleaza la ghizi. b1.ro

- Cel putin noua persoane au murit dupa ce Rumbia, cel de-al 18-lea taifun din acest an, a facut ravagii in estul si centrul Chinei, unde au fost afectati aproape 4 milioane de oameni, relateaza luni EFE. Sapte dintre victime au murit in orasul de est Xuzhou, alte 18 fiind ranite. In aceasta zona, aproximativ…

- Cel putin trei persoane au murit, iar sute de mii au fost evacuate, in estul Chinei, din cauza Taifunului Yagi, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Aproximativ 200.000 de persoane au fost evacuate din zece orase situate in provincia Zhejiang, situata in estul Chinei.

- Precipitatiile abundente si inundatiile provocate de acestea incepand de sambata au afectat aproximativ 185.000 de persoane din provincia Yunnan, aflata in sud-vestul Chinei, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Xinhua. Pana miercuri la ora locala 11.00, intemperiile au facut cele mai…