China cere Uniunii Europene să îşi clarifice poziţia cu privire la parteneriatul său strategic cu Beijingul Lansarea unui parteneriat strategic cuprinzator UE-China in 2003 a promis sa extinda legaturile dincolo de comert si investitii. Dar, din 2019, blocul celor 27 de natiuni a numit China ”un concurent economic” si ”un rival sistemic”, relatiile stranse ale Beijingului cu Moscova dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia sporind precautia europeana. China si UE ar trebui sa consolideze comunicarea, sa consolideze increderea reciproca si sa aprofundeze cooperarea, iar blocul nu ar trebui ”sa ezite”, cu atat mai putin sa incurajeze pedalarea inapoi in cuvinte si fapte, a spus Wang lui Borrell, vineri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

