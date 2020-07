Inundatiile si alunecarile de teren au facut cel putin 14 morti si disparuti in China in decursul ultimelor 24 de ore, potrivit bilanturilor oficiale comunicate joi, informeaza AFP.



Sase persoane erau deja date disparute in Guizhou, o provincie saraca din sud-vestul Chinei, la o zi dupa dupa producerea unei alunecari de teren care a afectat trei sate.



In localitatea Tongren, situata in zonele montane la o distanta de circa 1.500 de kilometri sud-vest de Shanghai, 19 locuinte au fost ingropate sub pamant, iar alte 60, avariate, potrivit autoritatilor locale. Cel putin 156…