Lant de patru cutremure, in Romania, in mai putin de 24 de ore. Unul atipic

Seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare au inregistrat patru cutremure de ieri de la ora 09.50 pana in aceasta dimineata in jurul orei 06.00. Primul dintre ele a avut loc, ieri, in Vrancea, la circa 100 de kilometri adancime si a… [citeste mai departe]