- China are nevoie urgent de maști medicale și alte echipamente de protecție, in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit 17.000, iar 361 de oameni au murit, a declarat luni o reprezentanta a Ministerului de Externe de la Beijing, potrivit site-ului Guardian, scrie Mediafax."China…

- Apple a anunțat sambata ca va inchide toate magazinele sale și birourile companiei din China continentala pana pe 9 februarie, dupa ce temerile privind coronavirusul au crescut, numarul morților a depașit 300 de persoane, iar cel al persoanelor infectate a ajuns la 14.000.In timpul saptamanii Apple…

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…

- Numarul celor morți din cauza noului coronavirus din China a urcat miercuri abrupt pâna la 132, fiind consemnate aproape 1.500 de noi cazuri, transmite Reuters. Japonia și-a scos cu avionul cetațenii din Wuhan epicentrul epidemiei, o acțiune similara fiind desfașurata miercuri și de Statele Unite.…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in China a ajuns la 106 morti si la 4.515 de cazuri de infectare confirmate, multe alte persoane fiind suspectate ca poarta virusul, au informat marti autoritatile medicale din aceasta tara, citate de DPA, potrivit agerpres. Douazeci si sase de persoane…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala coronavirus .Comisia nationala de sanatate a R.P. Chineza a raportat, la…