China accelerează interzicerea folosirii iPhone-urilor la serviciu de către angajaţi De peste un deceniu, China a incercat sa reduca dependenta de tehnologiile straine, solicitand firmelor afiliate la stat, cum ar fi bancile, sa treaca la software-ul local si promovand productia autohtona de cipuri semiconductoare. Mai multe firme de stat si departamente guvernamentale din cel putin opt provincii au instruit angajatii in ultima luna sau doua sa inceapa sa foloseascamarci locale, se arata in articolul publicat de Bloomberg News. Apple nu a raspuns imediat la cererea de comentarii a Reuters. In decembrie, firmele si agentiile mai mici din orasele de nivel inferior din provincii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

