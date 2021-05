Stiri pe aceeasi tema

- China a reusit sambata sa puna cu succes pe suprafata planetei Marte micul sau robot teleghidat Zhurong, ceea ce constituie o premiera pentru tara asiatica, a indicat televiziunea publica CCTV, noteaza AFP, relateaza Agerpres. China a mai incercat sa trimita o sonda pe Marte in 2011 in cursul unei…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) iși extind programul spațial. Aceasta dupa ce au trimis o sonda care orbiteaza planeta Marte și au vazut ca se poate. Acum finanțeaza o misiune pe Luna, iar o echipa de ingineri și oameni de știința de la centrul spațial Mohammed bin Rashid din Dubai, construiește deja roverul…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a spus miercuri cancelarului german Angela Merkel ca relatiile dintre China si Uniunea Europeana se confrunta cu "diferite provocari" si si-a exprimat speranta ca blocul celor 27 sa poata face rationamente corecte in mod "independent", au relatat media de stat chineze…

- Cadrele fascinante ce au imortalizat momentele in care planeta Marte, luminata de soare, are o forma similara cu cea de semiluna au fost facute de nava spațiala chinezeasca Tianwen-1. Nava spațiala fara echipaj a intrat pe o orbita temporara de parcare din apropierea lui Marte, de unde va lansa un rover…

- Roverul Perseverance a reușit sa ajunga in siguranța pe Marte, dupa o calatorie de aproximativ 470 de milioane de kilometri. La scurt timp, a transmis și primele imagini de pe suprafața planetei, pe care NASA le-a facut publice. Perseverance, noul rover al NASA este mai complex și mai greu decat Curiosity,…