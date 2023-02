China a refuzat să condamne războiul declanșat de Rusia în Ucraina în timpul adunării G20 din India Miniștrii de Finanțe din cele mai mari economii ale lumii nu au reușit sa cada de acord asupra unei declarații comune care sa incheie un summit G20 din India, dupa ce China a refuzat sa condamne invazia Rusiei in Ucraina, relateaza BBC.Beijingul a refuzat sa accepte parți dintr-o declarație a G20 care condamna agresiunea Rusiei „in cei mai puternici termeni”. La randul sau, Moscova a spus ca țarile occidentale „anti-ruse” au „destabilizat” G20.India, care a gazduit discuțiile G20 de saptamana aceasta in orașul Bengaluru, a emis o declarație despre reuniunea din aceasta saptamana in care afirma… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

