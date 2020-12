Stiri pe aceeasi tema

- China a raportat astazi primul caz de infectie cu noua tulpina de coronavirus care a aparut in Marea Britanie, conform unei publicatii coordonate de Centrul chinez pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) Tulpina virala a fost identificata la o femeie in varsta de 23 de ani, o studenta care s-a…

- O a treia tulpina a noului coronavirus pare sa fi aparut in Nigeria, a anuntat joi directorul autoritatii pentru controlul bolilor din Africa. Este a treia tulpina noua identificata in lume in doar doua saptamani. Dupa ce Marea Britanie și Africa de Sud au anunțat ca au identificat tulpini noi ale virusului…

- Vestea vine dupa ce atat Marea Britanie, cat si Africa de Sud au raportat noi mutatii ale virusului SARS-CoV-2, care par sa fie mult mai contagioase, ducand la restrictii de calatorie suplimentare si la perturbarea pietelor financiare. ''Este o filiatie separata fata de cele din Marea Britanie si Africa…

- Danemarca a identificat 33 de infectari cu noua tulpina de coronavirus care se raspandeste rapid in unele zone din Marea Britanie, potrivit autoritatilor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Institutul de stat pentru vaccinuri (SSI), autoritatea daneza pentru boli infectioase, a afirmat intr-un…