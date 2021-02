China a oferit 10 milioane doze de vaccin anti-COVID

Stiri pe aceeasi tema

- China a informat mai multe tari ca ar putea fi in posesia unor doze de vaccin contrafacut, vandute de o grupare infractionala chineza, au anuntat marti autoritatile de la Beijing, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Wang Wenbin, a declarat…

- China a afirmat marti ca si Statele Unite ar trebui sa invite in tara o echipa internationala de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), precum cea aflata in prezent in orasul chinez Wuhan, pentru a cerceta originea coronavirusului, transmite EFE. Purtatorul de cuvant al MAE…

- Vaccinurile impotriva COVID-19 ar trebui sa poata fi adaptate rapid daca isi pierd eficacitatea impotriva mutatiilor coronavirusului, a declarat miercuri Mike Ryan, directorul executiv al Programului pentru urgente de sanatate al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS),

- O echipa din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) este in cele din urma asteptata in China pentru a ancheta originea pandemiei, la mai bine de un an de la aparitia noului coronavirus, relateaza marti AFP. Vizita celor zece experti ai OMS reprezinta un subiect extrem de sensibil pentru regimul…

- Ministrul rus al Sanatații, Mihail Murașko, a anunțat ca Rusia vrea sa inceapa din ianuarie 2021 emiterea pașapoartelor de vaccinare speciale pentru persoanele care s-au vaccinat impotriva Covid, relateaza G4Media, care citeaza Interfax. Potrivit sursei citate, documentele vor fi utile pentru angajare…

- Informatiile din presa potrivit carora solicitarile autoritatilor de la Beijing legate de investitiile in energia nucleara complica negocierile bilaterale cu Uniunea Europeana sunt false, a informat joi Ministerul chinez de Externe, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Discutiile dintre China si…

- Cel puțin 570.000 de etnici uiguri au fost înrolați într-un program de munca forțata pentru colectarea a bumbacului în provincia Xinjiang din nord-vestul Chinei, afirma un nou raport citat de AFP și BBC.China a demarat o politica de supraveghere masiva în aceasta regiune…