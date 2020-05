Stiri pe aceeasi tema

- Raportul, elaborat de Institutele Chineze pentru Relații Interne Contemporane) (afiliate Ministerului Securitații Statului) susține ca sentimentele anti-chinezești la nivel mondial sunt la un nivel care nu a mai fost inregistrat de pe vremea represiunii sangeroase din Piața Tiananmen (1989). Potrivit…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China capata amploare. Administrația Trump vrea sa pedepseasca regimul de la Beijing pentru pandemia de coronavirus și folosește acest motiv pentru a introduce noi sancțiuni comerciale Chinei. Donald Trump a intesificat deja atacurile și lasa de ințeles ca…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca Washingtonul are motive puternice sa creada ca autoritatile chineze nu au raportat cu promptitudine izbucnirea epidemiei cu noul coronavirus catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. In cadrul unei…

- Marea Britanie a facut cercetari amanunțite despre izbucnirea virusului in orașul chinez, Wuhan. In urma analizelor, aceștia au descoperit ca Statele Unite ale Americii ar fi finanțat un laborator din China care facea studii pe lilieci. Ipotezele descoperite, pune SUA, cea mai afectata țara la nivel…

- Oficiali chinezi au încercat sa influențeze responsabili guvernamentali germani, cu speranța de a obține comentarii pozitive legate de gestionarea epidemiei de coronavirus de catre Beijing, scrie duminica ziarul german Die Welt, preluat de AFP.Înalți funcționari și angajați ai ministerelor…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca este prea devreme sa se discute despre consecinte pentru China cu privire la ceea ce responsabilii americani considera ca ar fi lentoarea cu care Beijingul a semnalat amploarea crizei coronavirusului in China, informeaza Reuters. SUA au…

- China denunta vehement faptul ca secretarul de Stat american Mike Pompeo numeste noul coronavirus care s-a raspandit pe glob ”virusul Wuhan”, numele orasului din centrul Chinei in care a aparut, relateaza The Associated Press.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a intensificat marti criticile la adresa modului in care China gestioneaza pandemia de coronavirus, spunand ca Partidul Comunist Chinez inca ascunde de restul lumii informatii care ar fi necesare pentru prevenirea aparitiei de noi cazuri, relateaza Reuters,…