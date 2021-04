China a început secătuirea oceanelor. Ce ascunde flota de pescuit a Beijingului Liderii de la Beijing vad flotele de pescuit ca o modalitate de a proiecta prezența agresiva a Chinei in intreaga lume. Scopul este de a fi prezente in toate oceanele lumii, astfel incat sa poata direcționa rezultatele acordurilor internaționale care acopera resursele maritime. China comunista pare sa epuizeze din ce in ce mai mult de […] The post China a inceput secatuirea oceanelor. Ce ascunde flota de pescuit a Beijingului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

