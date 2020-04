Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Fiscal considera ca scenariul fundamentat de Guvern, cu un declin al PIB real cu 1,9%, este foarte optimist, sugerand inca doua scenarii, cu contracții ale economiei de 4 - 6%, repectiv 8 - 9%, iar deficitul bugetar ar putea urca la peste 10% din PIB.Consiliul Fiscal și-a prezentat…

- China a cautat sa blocheze un raport al Uniunii Europene in care era sustinut ca Beijingul raspandea informatii false despre epidemia de coronavirus, potrivit mai multor surse citate de Reuters.

- Statele Unite ale Americii au inregistrat vineri 50.952 de decese provocate de epidemia de COVID-19, cel mai ridicat bilant al deceselor inregistrat pana acum la nivel global, a anuntat Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP si Reuters.Pe teritoriul SUA au fost raportate 903.202 de cazuri…

- Coreea de Sud a primit solicitari din 121 de state pentru a ajuta la operatiunile de testare a populatiei la noul coronavirus, a declarat miercuri un oficial din Ministerul de Externe, transmite Reuters.Campania masiva de testare din Coreea de Sud, sprijinita de geolocalizarea contactelor…

- CHIȘINAU, 21 mart - Sputnik. Ministrul roman al Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Raed Rafat și Bogdan Despescu au facut sambata seara declarații de presa referitoare la epidemia de coronavirus. Ministerul de Interne a declarat ca, la a șasea zi de la decretarea starii de urgența,…

- Ministerul de Externe de la Beijing le-a recomandat marti cetatenilor chinezi sa evite calatoriile in tari cu risc ridicat in pandemia cauzata de noul coronavirus, in contextul in care controalele la sosire pe aeroporturile din China au fost inasprite, transmite Reuters. Cetatenii chinezi ar trebui…

- Presedintele Mongoliei, Battulga Khaltmaa, si alti oficiali au fost plasati in carantina timp de 14 zile dupa ce au revenit, vineri, dintr-o vizita in China, informeaza presa locala, citata de Reuters, scrie news.ro.Battulga este primul sef de stat care viziteaza China de cand aici au fost…

- Ministerul de Externe din Taiwan a afirmat joi ca Beijingul furnizeaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) informatii gresite privind numarul de cazuri de infectie cu coronavirus din insula, dupa ce organizatia a publicat cifre incorecte in legatura cu aceste cazuri, relateaza Reuters. Marti, OMS…