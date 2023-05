China a respins „intr-un maniera neobisnuit de tranșanta” o solicitare a Statelor Unite(SUA) pentru o intalnire bilaterala intre ministrii apararii din cele doua tari, scrie The Wall Street Journal. Intalnirea era pregatita in marja unui forum de securitate organizat in Singapore, la sfarsitul saptamanii viitoare. „Republica Populara Chineza (RPC) a informat peste noapte SUA ca a refuzat invitatia noastra de la inceputul lunii mai ca secretarul (Lloyd) Austin sa se intalneasca cu ministrul apararii Nationale al RPC, Li Shangfu, in Singapore, in aceasta saptamana”, a declarat Pentagonul pentru…