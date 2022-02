Roverul selenar Yutu-2 al misiunii chineze Chang’e-4 a descoperit “doua globule macroscopice de sticla translucida“ in timpul misiunii sale de explorare a partii nevazute a Lunii, care ar putea aduce informatii noi despre formarea satelitului natural al Pamantului, potrivit Xinhua. Conform unui studiu publicat in jurnalul Science Bulletin, roverul Yutu-2 a surprins in imagini doua globule translucide cu ajutorul camerei panoramice cu care este dotat. Nu au fost obtinute date cu privire la compozitia celor doua globule. Morfologia lor unica si contextul local sugereaza ca cel mai probabil este…