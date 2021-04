Chile: Un nou vulcan activ, descoperit în extremitatea sudică a ţării Geologii de la Universidad de Chile au anuntat marti ca au descoperit un nou vulcan activ in Patagonia chiliana, la circa 1.600 kilometri sud de capitala tarii, Santiago de Chile, informeaza AFP. Vulcanul, considerat activ deoarece are mai putin de 5.000 de ani, este situat pe falia Liquine-Ofqui, la 80 kilometri sud-vest de orasul Coyhaique, in regiunea Aysen. Acesta se ridica la o altitudine de 1.280 de metri deasupra nivelului marii, la fel ca Vezuviul in sudul Italiei, au indicat geologii chilieni intr-un comunicat. "Regiunea Aysen cunoaste o activitate vulcanica semnificativa, fiind punctul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul Cristian Garin a castigat turneul ATP de la Santiago de Chile, dotat cu premii totale in valoare 325.270 dolari, in finala caruia l-a invins duminica in trei seturi, 6-4, 6-7 (3/7), 7-5, pe argentinianul Facundo Bagnis. Garin (24 ani), cap de serie numarul unu la aceasta competitie, pe parcursul…

- Chilianul Christian Garin si argentinianul Facundo Bagnis vor juca finala turneului de tenis ATP de la Santiago de Chile, dotat cu premii totale de 325.270 dolari. In semifinale, Christian Garin, locul 22 mondial si principal favorit al turneului, l-a invins pe columbianul Daniel Galan (121…

- Cea mai mare parte a Italiei, care se confrunta cu al treilea val al pandemiei, va fi inchisa din nou incepand de luni, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a primit vineri o prima doza de vaccin anti-COVID-19 in cadrul campaniei de imunizare in masa lansata de aceasta tara sud-americana, unde 1,6 milioane de persoane au fost deja inoculati cu cel putin o doza, informeaza AFP. "Chile se numara printre…

- Un incendiu uriaș a izbucnit in capitala chiliana Santiago, care a necesitat interventia a peste 100 de pompieri si evacuarea tuturor celor 350 de pacienti din spital, unii dintre aceștia fiind infectati cu coronavirus.

- Un incendiu de mare amploare in capitala chiliana Santiago a necesitat sambata interventia a peste 100 de pompieri si evacuarea tuturor celor 350 de pacienti dintr-un spital, dintre care unii erau infectati cu coronavirus, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Toti bolnavii au fost mutati in…

- Politia italiana a anuntat vineri arestarea unui lider mafiot care era urmarit de un an, in regiunea Calabria, din sudul Italiei, transmite dpa potrivit Agerpres. Barbatul, suspectat de apartenenta la mafia calabreza 'Ndrangheta si dat in urmarire pe 19 decembrie 2019, este unul dintre cei mai periculosi…

- Doua seisme cu magnitudine de 7 si 5,9 grade au avut loc sambata seara, la nici 30 de minute diferenta, in Antarctica si in centrul Chile. Autoritatile chiliene au cerut evacuarea zonelor de coasta pe continentul inghetat, din cauza riscului producerii unui tsunami. Cateva ore mai tarziu, alerta a fost…