Chichirez de gâlceavă Burtaverzimea nu lupta cu idei, nu are dialog, nu dezbate, umbla cu fofarlica, bate campii, terorizeaza și baga strambe. Sau inventeaza gesturi bufonești de lampa cu petrol. Se mai tavalește și pe pardoseala data cu pacura a caminului cultural. Ce mare inginerie coaliția „semafor” (așa se cheama ea la mama ei, la Nemția, au furat […] The post Chichirez de galceava first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suma a fost considerata neeligibila de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, pe motiv ca serviciile efectuate pentru suma respectiva au fost desfasurate "la doua adrese care nu se afla in zona de interventie a proiectuluildquo;. Primaria Constanta s a adresat Tribunalului Bucuresti, pentru…

- Tensiunile dintre Franța și Regatul Unit pe tema migrației nu sunt noi. In acest weekend, subiectul a revenit in prim-planul scenei diplomatice imparțita de cele doua state vecine. Actul 1: peste 1000 de migranți salvați in trei zile Autoritațile britanice au salvat 1.115 migranți in Canal in timp…

- Dan Bittman a pornit miscarea „Nu vreau”. Solistul ii indeamna pe romanii care sunt impotriva vaccinarii anti-covid si impotriva restrictiilor sa posteze pe Facebook o poza cu o hartie pe care sa scrie „Nu vreau”. Bittman a starnit astfel tot felul de reactii, unele si in randul colegilor de breasla.…

- Jurma acuza ca raspunsul la pandemie a fost complet politizat și Guvernul nu a luat masurile necesare din timp, deși era evident, in contextul unei rate scazute de vaccinare și a raspandirii variantei Delta, ca acest val va fi unul mult mai puternic.”Din pacate, clasa politica nu pare sa aiba un discurs…