- Aproximativ 95% dintre probele de ciuperci salbatice colectate in Germania in ultimii sase ani au prezentat inca un nivel de contaminare radioactiva in urma dezastrului nuclear de la Cernobil din 1986, acesta nedepasind insa limitele legale, a anuntat vineri autoritatea germana de reglementare in domeniul…

- Candidatul conservatorilor germani la postul de cancelar, Armin Laschet, si-a prezentat vineri echipa de campanie in perspectiva alegerilor legislative din 26 septembrie, pe fondul scaderii popularitatii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) in sondajele de opinie in ultimele saptamani, informeaza AFP, Reuters…

- Germania a anuntat miercuri arestarea unui rezident britanic care lucra la Ambasada Regatului Unit din Berlin, sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Suspectul ar fi oferit informatii serviciilor ruse în schimbul unei plati în bani gheata. Guvernul german a calificat…

- UPDATE - Cinci angajati sunt dati disparuti si alti cativa au fost raniti, unii dintre ei grav.Explozia, insotita de un zgomot puternic, a provocat un incendiu la un depozit de carburanti al unei uzine de incinerare a deseurilor.Acesta a avut loc, la ora locala 09:40 (07:40 GMT), a anunțat Currenta,…

- O explozie puternica a avut loc la un combinat chimic din orașul german Leverkusen, iar mai multe persoane ar fi fost ranite, potrivit primelor informații, transmise de Digi24 . Explozia s-a produs in secțiunea in care sunt incinerate deșeuri, a declarat un purtator de cuvant al companiei, relateaza …

- Inundațile catastrofale din vestul Germaniei s-au soldat cu cel puțin 80 de morți și 1.300 de persoane disparute, potrivit celui mai nou bilanț prezentat de Reuters, care citeaza postul german ARD. Rețelele de telefonie mobila sunt cazute, ceea ce face și mai dificila cautarea celor disparuți.